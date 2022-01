Locales 2022: Le responsable des jeunes de l'Apr, ses camarades de la Cojer et la coalition «PS AK Victor», soutiennent Pape Diop

Le candidat de Bokk Gis Gis à la ville de Dakar, se renforce. Pape Diop a obtenu le soutien de la coalition «PS AK Victor» dirigée par le conseiller technique du Directeur du Coud, Victor Sadio Diouf, candidat à la mairie de Ouakam et membre de Benno Bokk Yakaar.



Le responsable des jeunes de l’Alliance pour la République (Apr) du département de Dakar, Amadou Sow et ses camarades de la Cojer qui sont très remontés contre Abdoulaye Diouf Sarr, à qui ils reprochent d’avoir sacrifié la jeunesse lors des investitures à Dakar, soutiennent également Pape Diop, informe "L'As".



Ils ont décidé de sanctionner le candidat de Benno Bokk Yakaar. Amadou Sow est le plénipotentiaire de Cheikh Bâ, candidat à la mairie de la Médina.

