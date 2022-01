Locales 2022: Leçons premières La première leçon est une reconnaissance de la qualité du système électoral, du fichier et du processus, dont la valeur a été attestée deux fois de suite par des experts internationaux (africains), qui les ont audités selon un procédé inclusif.

La deuxième est la vitalité de la démocratie sénégalaise qui, quoiqu’on dise, fonctionne et permet, contrairement aux vitupérations des opposants, l’expression libre et transparente de la volonté des populations que nul ne peut altérer.



La troisième réside dans l’esprit démocratique du camp des vaincus qui a félicité les vainqueurs, contrairement à ces derniers qui, jusqu’à présent, ont persisté dans le rejet des résultats issus de l’élection présidentielle de 2019, déroulée avec le même fichier, selon le même processus.



La quatrième leçon : la maturité du peuple sénégalais qui comprend la nécessité de régler les problèmes de choix politique au moyen de l’élection pacifique, contrairement à ceux qui, dans l’opposition, ont toujours tenté d’user de la violence pour accéder au pouvoir..



Voilà quelques leçons que m’inspire dans l’immédiat, le vote du dimanche dernier, en attendant de revenir sur les autres aspects soulevés par cet avis.













Momar Sambe, SG RTA-S



