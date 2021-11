Locales 2022: Les listes de YAW rétablies dans quasiment toutes les localités, les Préfets récalés Les listes de YAW rétablies à Pikine, Matam, Mbour, Saint-Louis, Golf-Sud, Diass, entre autres localités, les préfets et sous-préfets dans leurs petits souliers.

Après Matam, la Cour d'Appel rétablit la liste départementale de la coalition Yewwi à Saint-Louis et les listes communales à Gandon, Fass et Gandiol.



Dans la région de Thiès, Khalifa Sall et Cie obtiennent gain de cause dans les communes de Mbour et Diass. A Dakar, YAW est remise dans la course dans les communes de Pikine, Golf Sud et Sahm Notaire.



Plusieurs autres listes de coalitions de l'opposition, comme celle de Adama Faye, rejetées sans motifs convaincants, sont en passe d'être rétablies.



Les Préfets s'attendaient à ce que la Justice leur demande de fournir des mémos de défense qui sont des preuves documentées ayant conduit aux rejets de certains dossiers de candidatures.

