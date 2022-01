Locales 2022: Macky Sall gagne deux communes en 2009, Bougane Guèye Dany gagne 6 communes du Sénégal en 2022 Au terme des élections locales, « Gueum Sa Bopp » peut bomber le torse. Présente dans 366 Communes, 25 départements et 6 villes, elle a réussi une prouesse que Macky Sall, devenu président de la République, n’avait pas réalisée. Suite à ces élections locales, Gueum Sa Bopp a gagné six (6) Mairies et pas des moindres, sur l’étendue du territoire sénégalais. Il s’agit dès Mairies de Médina, de Rufisque Ouest, de Koussy, de Samékanta à Sédhiou de Sare Bidji à Kolda et Djiddah Thiaroye Kaw.

Gueum Sa Bopp a gagné pour la la ville de Pikine : Thiaroye sur Mer, Tivaoune Diaxao et Diamageune Sicap Mbao ... GSB est 2eme pour la ville de pikine. Elle a devancé dans plusieurs localités du pays, « Benno Bokk Yaakaar » et « Yewi Askan Wi ». Alors que l’actuel Chef d’Etat, Macky Sall n'avait gagné que deux (2) communes en 2009.



Bougane Gueye leader de la coalition « Gueum Sa Bopp » n’a pas à languir de ses performances électorales et de sa bonne percée politique sur l’étendue du territoire national. Sa coalition a réalisé des performances que l’actuel Chef d’Etat, Macky Sall n’avait pas réussi, aux élections locales de 2009. Après une conquête fastidieuse des suffrages, les efforts consentis par « Gueum Sa Bopp »ont été payant avec l’acquisition de cinq (5) Mairies, pas des moindres.



« Gueum Sa Bopp » qui devance « Benno Bokk Yaakaar » et « Yewi Askan Wi » dans plusieurs localités du pays gagne avec des suffrages records, les Mairie de Médina, de Rufisque Ouest, de Koussy, de Samékanta à Sedhiou et de Saré Bidji à Kolda. La consécration de cette entité, reste le fruit d’un engagement et d’un dévouement politique.



Ainsi, « Gueum Sa Bopp » en pleine ascension, puissant des capacités managériales de son leader, projette de contribuer à une reconfiguration des approches pour offrir une meilleure politique. D’après des analystes politiques, Bougane Guèye Dani, jeune leader, ayant beaucoup plus dé témérité et de détermination, n’est pas comparable à Macky Sall. Et, malgré les obstacles qui se dressent devant lui, il résiste et fait son chemin. Bougane qui ne badine pas dans sa volonté d’atteindre ses objectifs, disent-ils, n’a pas peur de ses idées. Et, c’est d’ailleurs, ce qui fait sa force politique.



Bougane Guèye, reconnaissent-ils, a prouvé à face du monde que la politique est un art qui nécessite des capacités de mobilisation et une application de stratégies nouvelles. Une aptitude que Macky Sall qui s’était retrouvé en 2009 avec deux mairies n’avait pas. Il avait déjà occupé plusieurs postes de responsabilité gouvernementale. Et, il a été au cœur des affaires avec son poste de Premier Ministre et de président de l’Assemblée nationale. Malgré son expérience politique, il n’avait réussi, à gagner plus de deux communes sur l’étendue du territoire national. Alors « Geum Sa Bopp », récent sur l’espace politique, gagnant du terrain se retrouve avec 5 prestigieuses mairies. Un triomphe qui montre sa différence.



Bougane Guèye Dani, en dehors de la politique, reste sur le plan local et national, un acteur d’actions sociales incontestable. Son accompagnement des couches vulnérables a crée un amour fort. Bougane ne cesse depuis lors, de gagner de la sympathie dans des localités proches ou très lointaines.









