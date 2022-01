Locales 2022: Près de 7 millions de Sénégalais aux urnes ce dimanche Quelque 6.613.962 Sénégalais se rendent aux urnes, dimanche, pour l’élection de maires de Communes et de Villes et de présidents de Conseils départementaux, renseigne l'"Aps".

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Janvier 2022 à 15:05 | | 0 commentaire(s)|

Au total, 3.149 listes sont en lice dans les 43 départements, 552 communes et 5 villes, selon les chiffres obtenus auprès de la Direction générale des élections (DGE).



Il y a 166 listes en compétition pour les départements, 44 listes pour les villes et 2 939 listes pour les communes. La population électorale est répartie entre les 15.066 bureaux des 6.639 centres de vote.



Le scrutin reporté à plusieurs reprisesn peut s’avérer complexe, car les électeurs sont appelés à voter deux fois, voire trois en fonction de la collectivité locale.



552 communes concernées





Pour la première fois, le maire sera élu au suffrage universel direct. Concernant les élections départementales, elles seront organisées dans 43 départements sur les 46 que compte le pays à l’exception de Dakar, Pikine et Guédiawaye.



En effet, dans les collectivités où sont élus conseillers de la ville, lorsque le territoire de la ville est le même que celui du département, il n’est pas organisé d’élections départementales. A Thiès et Rufisque, les électeurs voteront pour les trois types d’’élections : départementales, municipales et de ville.



Le contrôle du scrutin est effectué par les délégués des Cours d’appel, les superviseurs et contrôleurs de la CENA, les représentants des candidats et les observateurs.



Les états-majors politiques des partis et coalitions sont sur le qui-vive avec les élections territoriales du 23 janvier 2022 en ligne de mire, un scrutin dont les résultats sont fortement scrutés, car précédant d’autres échéances cruciales, notamment les élections législatives de la même année et la présidentielle de 2024.



Face au bloc de la majorité présidentielle et sa puissante machine électorale, l’opposition a tenté en vain d’aller aux locales sous une même bannière.



Cette dynamique s’est heurtée aux ambitions des uns et des autres. Finalement, trois grandes coalitions sont sorties : Yewwi askan wi, Wallu Sénégal et la Grande coalition Gueum sa bopp.



Pour Yewwi askan wi et la Grande coalition Gueum sa bopp, le dépôt de listes n’a pas été une simple formalité.



Les listes de Yewwi askan wi ont été déclarées irrecevables à Saint-Louis, Golf Sud, Sahm Notaire (Dakar) et Kédougou, entre autres. A Mbour, la tête de la liste de la coalition, Me Abdoulaye Tall, n’a pas pu déposer sa liste.



A Matam, le coordonnateur de Yewwi Askan wi, préposé au dépôt des listes pour le compte de la coalition, a décidé finalement de rejoindre la mouvance présidentielle, avant de disparaître avec les documents.



Yewwi askan wi et la Grande coalition Gueum sa bopp ont dû attendre la décision de la Cour suprême qui a statué sur les recours introduits par l’administration après la réhabilitation par les cours d’appel des listes rejetées dans un premier temps dans certaines collectivités lors des opérations de dépôt.



La haute juridiction a tranché les différends qui portent essentiellement sur le rejet de certaines listes de la coalition Yewwi askan wi (YAW) pour les élections départementales et municipales.



Sur 10 recours déposés, le ministère de l’Intérieur qui avait saisi la Cour suprême, a eu gain de cause sur les 8 tandis que les 12 recours des partis d’opposition ont tous été rejetés.



La liste de Yewwi à Matam a été validée, par contre la candidature de Moustapha Guirassy à Kédougou, a été rejetée.



La candidature de l’homme d’affaires Bougane Guèye Dany à la mairie de Dakar, a été invalidée.



Pour ces Locales, les yeux sont braqués sur la mairie de Ziguinchor que va briguer l’opposant Ousmane Sonko (Yewwi) et sur la ville de Dakar, qui sera âprement disputée par Abdoulaye Diouf Sarr (majorité), Barthélémy Dias (Yewwi), Doudou Wade (Wallu), la maire sortante, Soham el Wardini, entre autres.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook