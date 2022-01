Locales 2022: Que retenir du passage à Alwar des leaders de YAW ? En compagnie de celui que l’on appelle le combattant du peuple pour son altruisme et son engagement sans faille à ses côtés, Guy Marius Sagna, Ousmane Sonko et Cheikh Tidiane Dièye affichent devant la population, leur volonté d'apporter le renouveau dont Ziguinchor a besoin.

Dr. Cheikh Tidiane Dièye, le fils d’Alwar, devant une foule en liesse, qui, pour Ousmane Sonko, est cet homme qui a toujours combattu l’injustice et s’étant impliqué par des actions citoyennes illustrées au sein du M2D, rappelle ce qui les unit: « un combat de principes et de convictions ».



Très en phase avec la promotion d’une économie sociale et solidaire, avec l’idée d’une monnaie locale complémentaire face aux enjeux de gouvernance locale, Dr. Cheikh Tidiane Dièye incarne la promesse de rupture d'avec les pratiques malsaines en politique. Lesquelles pratiques ont permis de nourrir ces objectifs parmi tant d’autres avec son alter ego :



- La lutte contre la corruption et le nivellement par le bas



- La prise en charge des couches sociales vulnérables, incluant les personnes à mobilité réduite



- La mise en place d’infrastructures et d’éclairage public....



Ousmane Sonko et Dr. Cheikh Tidiane Dièye demeurent deux ténors munis d’un programme ambitieux à la conquête de Ziguinchor.















