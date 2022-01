Locales 2022 à Gandon: Alpha Mamadou Diop détrône Khoudia Mbaye

Coup de tonnerre dans les élections locales au niveau de la commune de Gandon, avec cette fin de règne pour le maire sortant.





En effet, Mme Khoudia Mbaye, candidate de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) perd son fauteuil au profit de Alpha Mamadou Diop, employé à L'OMVS et tête de liste de la Convergence Patriotique pour la Justice et l'équité (CPJE).



Ce dernier remporte les élections avec 29,52 % des voix (3 889) contre 26,15 % (3 566) pour le maire sortant. Ils sont suivis par l’UCS, le PADS, Wallu Askan WI, le PEP, le PLD et la coalition Yewwi Askan Wi. A rappeler que Alpha Mamadou Diop, un proche de Mansour Faye, qui l’a soutenu durant sa campagne, est le fils de Mody Diop, l’ancien président du Conseil régional de Gandon.











Adama Sall (Saint-Louis)