Locales 2022: aucun doute pour Barthélémy Dias, « la victoire est déjà assurée…. » Le candidat de la coalition « Yewwi Askan Wi » a été officiellement investi ce dimanche. En présence de nombreux leaders politiques, Barthélémy DIAS a reçu le flambeau des opposants pour défendre leurs couleurs dans la capitale aux prochaines élections locales.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Novembre 2021 à 09:05 | | 0 commentaire(s)|

Seulement, pour le maire de Mermoz/Sacré-Cœur, il n’y aurait même pas combat. « Avec cette grande mobilisation, la victoire est déjà assurée », lance-t-il, à sa prise de parole devant une grande foule déchainée acquise à sa cause.



Poursuivant et visiblement ragaillardi par la liesse populaire, Barthélémy DIAS assure qu’il n’y aura même pas de combat.



« C’est le maire de Dakar qui vous parle », estime-t-il. Avant de s’engager à poursuivre les chantiers de Khalifa Sall.

Walfnet



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos