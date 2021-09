Locales 2022 : la date pour le versement des cautions dévoilée ! Les candidats engagés pour les prochaines élections locales doivent s’acquitter d’une caution qu’ils devront verser au niveau de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Dans un communiqué, la CDC a annoncé la date retenue pour le dépôt de cette somme ;

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Septembre 2021 à 12:14 | | 0 commentaire(s)|

« La CDC informe les partis politiques, coalitions de partis légalement constitués et les entités regroupant des personnes indépendantes qu’en application de l’arrêté n°027880 du 23 août 2021 fixant les montants de la caution pour les élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, le versement de la caution est reçu au niveau de ses guichets », rapporte le texte.



Selon le document, cela se fera du 1er octobre 2021 au 30 octobre 2021 de 8 heures à 19 heures, avec une pause de 13 heures 30 à 14 heures 30. Mais aussi au dernier jour de dépôts des candidatures, à savoir le 30 octobre 2021, de 8heures à 00 heures sans interruption.



« La CDC rappelle que la caution relative à chaque type d’élection est remise sous la forme exclusive d’un chèque de banque d’un montant de 15 millions de FCFA par le mandataire d’un parti politique, d’une coalition de partis politiques ou d’une entité regroupant des personnes indépendantes », précise le texte.



A la réception du chèque de banque, détaille le texte, une quittance est délivrée au mandataire et l’attestation de confirmation après encaissement effectif du montant de la caution. « Pour éviter tout retard dans la délivrance de l’attestation précitée, la CDC invite les intéressés à prendre les dispositions nécessaires pour déposer leur caution au moins 72 h avant la date de clôture de dépôts des candidatures à une adresse «Caisse des Dépôts et Consignations : 9927 Amitié 3 VDN en face du Poste de santé de Mermoz », ajoute le communiqué.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos