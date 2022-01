Locales: Dans le Blouf, Ousmane Sonko démasque les candidats du pouvoir qui utilisent son image

Territoire situé dans le département de Bignona, le Blouf regroupe 6 communes. Diegoune, Karthiak, Mlomp, Thionck-Essyl, Mangagoulack et Balinghor, ont reçu le leader des Patriotes du Sénégal. Un accueil chaleureux et festif au rythme des sonorités et chansons locales lui a été réservé dans toutes les localités visitées.



Au cours de ce périple, Ousmane sonko a tenu à remettre les pendules à l'heure, surtout à l'endroit des candidats investis par la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar. Ces derniers, en difficulté dans certaines localités, utilisent l'image du candidat à la ville de Ziguinchor et distillent de fausses informations pour obtenir le vote des populations.



« Je veux préciser une chose ici et maintenant. Je n'ai qu'un seul candidat à Thionck-Essyl et c'est celui de la coalition Yewwi Askan wi, Dr. Bakary Diatta », a-til déclaré.



« Des candidats appartenant à d'autres listes concurrentes, sont en train de distiller de fausses informations pour obtenir le vote des populations, mais sachez-le, je ne soutiens que les candidats de Yewwi Askan Wi et je vous invite à voter massivement pour eux, partout dans le Blouf.

Concernant le candidat Benoît Sambou de BBY, sachez que même si c'est mon frère, politiquement, nous ne sommes pas ensemble. (...) Nos seuls candidats sont ceux de la liste Yewwi Askan Wi et il faut voter pour eux », a précisé le candidat à la ville de Ziguinchor.



A Bessire, dans la commune de Karthiak, Ousmane Sonko a retrouvé son village natal, où il a été accueilli par les sages, les femmes et les jeunes.



A Thionck-Essyl, Ousmane Sonko a assisté au mariage d'un jeune couple de Patriotes. Un autre moment fort dans la même cérémonie à Thionck-Essyl, Ousmane Sonko a rencontré son homonyme, un bébé de 6 mois qui porte son nom. Les deux parents sont aussi des militants du parti Pastef.











