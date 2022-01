Locales / Diouf Sarr à la une de L’As, Vox Populi, Lii Quotidien, Source A et Kritik … : Le rappel à l’éthique du CORED L’As, Vox Populi, Lii Quotidien, Source A et Kritik ont consacré leurs principales «Unes» à Abdoulaye Diouf Sarr, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) à la mairie de Dakar, le samedi 8 janvier 2022, premier jour de la campagne électorale des élections municipales et départementales du 23 janvier 2022.

Ce qui n’a pas plu à l’organe d’autorégulation. En effet, le Cored, « tout en respectant les choix éditoriaux des uns et des autres, qui a manifesté son étonnement, se demande comment cinq quotidiens peuvent se retrouver à consacrer, le même jour, leur "Une", à une seule et même personnalité, à la fois sans qu’aucun évènement particulier ne l’explique ».



Mamadou Thior et Cie invitent donc les médias à veiller, « à l’équilibre entre les différents candidats en lice afin que soit respectée la règle du pluralisme, un des fondements majeurs de la démocratie ».



Aussi, le Cored appelle les médias « à s’inscrire dans cette dynamique en ayant à l’esprit l’article 19 du Code de la presse », qui dispose « le journaliste et le technicien des médias ne doivent accepter aucun avantage, ni aucune promesse qui pourraient limiter leur indépendance professionnelle ou l’expression de leur propre opinion ».



Mais aussi, l’article premier de la Charte des journalistes du Sénégal qui stipule que « le droit du public à une information juste et équilibrée prime sur toute autre considération ».













