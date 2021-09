Locales: Touba réitère sa fatwa contre toutes activités politiques dans la cité

Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre a tenu à donner des indications claires concernant la vie politique dans la cité religieuse. « Les élections ne sont plus lointaines. Les interdictions jadis faites par les prédécesseurs du Khalife sont encore de mise. Il est formellement interdit aux acteurs politiques de s’adresser des insanités dans la cité ou de dérouler des activités de nature politique. Ceux qui désirent se mouvoir dans ce canevas peuvent aller en dehors de la cité. Par rapport aux futurs élus, il tient à signaler que le choix de ceux-ci est laissé exclusivement à l’appréciation de Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké. Ainsi, il demande à ce que personne ne vienne lui en parler. Pour ce qui concerne la liste, elle sera unique et les composantes seront choisies parmi les grandes concessions de la ville sainte... » précise le guide religieux.

LeTémoin

