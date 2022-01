Locales à Kaolack: Un favori se détache clairement après les premiers résultats Depuis plusieurs minutes, les résultats commencent à être publiés un peu partout au Sénégal. Actuellement, à Kaolack, la coalition And Nawle, dirigée par Serigne Mboup, est devant sur plusieurs bureau de vote, devant Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi.



Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Janvier 2022 à 21:07 | | 0 commentaire(s)|

Sur les premiers résultats qui nous sont parvenus, que ce soit au Lycée Valdiodio Ndiaye, à l’Ecole Ibrahima Niasse ou au centre de l’Hôtel de ville, c’est Serigne Mbour qui arrive devant.



Élections départementales Résultat Bureau 10 : École Ibrahima Niass

Nbre inscrits :571

Votants :271

Nul :03

Valables:268

Yaw :27

And Nawle :123

BBY:118



Élections communales Résultat Bureau 10: École Ibrahima Niass

Nbre inscrits :571

Votants :271

Nul :01

Valables:270

LPD:00

And Nawle :135

Gox yu bess :2

Jammi Gox yi:11

Gueume sa bopp :2

Yaw:17

BBY:103



Bureau 9 – Lycée Valdiodio Ndiaye Kaolack

Nombre de votants 238

And Nawlé 182

Benno bokk yakaar: 37

Yewwi askan wi : 7

Mpd liggeuye: 1

Jami gox yi : 2

Gox yu bess: 1

Gueum sa bopp : 2

Bultin nul :2



Bureau 1 Hôtel de Ville Kaolack



– And Nawlé 41



– BBY 15

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook