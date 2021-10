Locales à Kolda : Les écologistes rompent toute collaboration avec le camp du maire Abdoulaye Bibi Baldé Le Maire Abdoulaye Bibi Baldé perd son quatrième adjoint à quelques encablures des investitures. Les écologistes de Kolda n’iront pas aux prochaines élections locales en collaboration avec la sensibilité politique de l’actuel maire ; mais restent membres à part entière de la coalition Benno Bok Yaakar.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Octobre 2021 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

« Les Verts » ont fait face à la presse ce vendredi 21 octobre pour faire part de cette décision prise par l’instance départementale du parti.



« C’est l’occasion pour nous, non seulement de réaffirmer notre ancrage dans le BBY, mais aussi de proclamer sans équivoque la rupture de toute collaboration avec celui de la commune », a fait savoir El Hadji Hamidou Diallo, le responsable régional des écologistes, par ailleurs 4e adjoint au maire de Kolda.



Les raisons de cette rupture sont à chercher dans la manière de gouverner de l’actuel édile. Une gouvernance qui, selon M Diallo, est tout sauf participative.



« Nous, écologistes, ne percevions pas notre sollicitude dans la gouvernance environnementale et sociétale de la commune. Le Maire étant réfractaire à tout concours d’ingénierie sociale qui ne lui viendrait pas de son secrétaire municipal qu’il faudrait appeler révérencieusement Secrétaire Général, pour avoir la voix au chapitre à la Mairie, dénudée de toute intelligence sociale urbaine », a déploré avec amertume le patron des écologistes du Fouladou.



Sur le même registre de la mal gouvernance, El Hadji Hamidou Diallo relève une kyrielle de manquements dans la gestion des affaires publiques communales.



« Des programmes d’éléphants comme l’esplanade de la mairie, des montages financiers nébuleux, le développement du larbinisme politique partisan, le laxisme dans les prises de décision » entre autres, at-il énuméré.

Toutes choses qui motivent la position des écologistes contre un second mandat pour Dr Abdoulaye Bibi Baldé à la tête de la mairie de Kolda.

Cependant, ils comptent participer à ces élections, « soit seuls ou avec une coalition forte composée d’hommes et de femmes de valeur et d’égale dignité », a laissé entendre Hamidou Diallo

Tribune



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos