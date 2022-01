Locales à Matam: La guerre entre Malick Sall et Farba Ngom, aura bien lieu !

Puisque nous aimons Farba Ngom, le griot du Président, restons avec lui. Pour dire que, dimanche, il risque gros dans la primaire qui l’oppose au ministre de la Justice, Me Malick Sall. Lequel est attendu d’ailleurs aujourd’hui dans le département de Matam, où il vient officiellement pour les besoins du vote de dimanche. Certes, Me Sall n’a pas été investi et n’est pas candidat mais c’est un secret de Polichinelle qu’il soutient les listes « Nafooré », parrainées par le milliardaire Harouna Dia et son frère Daouda, questeur de l’Assemblée nationale. Farba et Me Malick Sall s’affronteront notamment, par poulains interposés, dans la commune de Ogo, la plus grande du département de Matam et la seule à encore disposer de réserves foncières.



Dans cette commune, Farba Ngom soutient le maire sortant Amadou Kane Bergamo tandis que le Garde des Sceaux mise sur le milliardaire (il a fait fortune au Gabon) Abou Diallo Balel du village de Diandioly. Récemment, tout le monde a vu et entendu le griot du Président accuser le ministre de la Justice, de soutenir des listes parallèles, avant de lui promettre une défaite cuisante.



Toutefois, beaucoup d’observateurs estiment que quelques-uns de ses candidats risquent de mordre la poussière. Ironiquement, ils font remarquer que ce que Farba reproche à Malick (à savoir soutenir des listes parallèles), lui-même le fait à Nguidjilone, où son propre oncle a constitué une liste parallèle contre celle de Benno dirigée par l’ancien ministre (et parrain du fameux projet de loi ayant fait tomber son neveu Macky Sall !), Sada Ndiaye.



Certes, Farba a démenti soutenir son oncle mais ses adversaires prétendent qu’il le finance en sous-main. A noter que dans deux communes importantes du département de Matam, les adversaires de Farba Ngom ont le vent en poupe. C’est le cas à Thilogne où l’assureur Mamadou Elimane Kane dit MEK (frère d’Amadou Kane, président de l’Oncav), est parti pour détrôner Sidy Kawri, poulain de Farba, et aussi à Oréfondé, où l’inspecteur des Impôts et Domaines Djiby Sy, est favori face au protégé du Griot du Président. Comme quoi, la bataille entre Me Malick Sall et Farba Ngom aura bel et bien lieu, par poulains et alliés interposés !















Le Témoin

