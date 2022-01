Locales à Sacré-Cœur Mermoz : Yewwi askan wi s’approprie sans conteste les bureaux de vote 2 et 4 La tendance victorieuse se confirme à Sacré-Cœur Mermoz pour la Coalition Yewwi askan wi. Devant benno, Guem Sabop et autres, elle a sans conteste raflé les bureaux 2 et 4 avec 169 voix contre 28 pour Benno et 13 pour Gueum Sa bopp qui ont été battus par le candidat du Parti Socialiste.



Dans le bureau 4 Yewwi askan wi s’impose aussi avec 165, Bennu 24 voix, Gueum Sa bopp 11 Voix.



Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Janvier 2022 à 21:35







