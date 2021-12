Locales du 23 janvier 2022: Qui est ce candidat protégé par des agresseurs ? L’insécurité hante le sommeil des populations de Grand-Yoff qui ne savent plus quel chemin sûr emprunter pour se rendre à leur destination ou rentrer chez elles. Pourtant, nous souffle « Le Témoin », pour ces prochaines Locales du 23 janvier 2022, un candidat est entouré d’agresseurs faisant office de gardes du corps.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Décembre 2021

Selon le journal, pour un rien, on agresse ou on tue dans ce quartier populeux de Grand-Yoff. La dernière victime en date, c’est le vigile Ousmane Faye tué sur les lieux de son travail la semaine dernière.



Pendant ce temps, un candidat pour les Locales de Grand-Yoff n’a rien trouvé d’autre que de recruter des agresseurs pour être ses gardes de corps.



Et dans le même temps, des agresseurs figurent également sur une liste rivale. Ceux qui souhaitent la fin de l’insécurité à Grand-Yoff, devront donc prendre leur mal en patience.



Par Fara Michel Dièye