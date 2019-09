Locales et élections législatives : L’aveu de Macky Sall depuis les Etats-Unis

Les dates pour les élections législatives et les Locales n’ont pas encore été officiellement fixées. A suivre le président de la République, il faudra encore attendre.



«Je sais que la présidentielle aura lieu en 2024, mais pour les locales et les législatives, je ne sais pas quand elles se tiendront. C’est le dialogue national qui va en décider». Ces propos sont de Macky Sall repris par L’AS devant ses militants aux Etats-Unis. Le président de la République est à New-York où il participe à l’Assemblée générale de l’ONU.

