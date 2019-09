Location de voitures : La Délégation à la solidarité nationale a dépensé 354 millions de FCfa

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Septembre 2019 à 10:30 | | 0 commentaire(s)|

La Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (Dgpsn), dirigée par Anta Sarr Diacko est accusé de faire de la bamboula.



D’après Libération, une enquête menée avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) révélé que la Dgpsn a loué des voitures auprès de Senecartours pour un montant de 354 millions de FCfa.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos