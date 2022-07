Logements sociaux au Sénégal : Plus de mille Sénégalais de la Diaspora vont en bénéficier Le chef de l’État va procéder ce jeudi à la remise de clés des logements mis à la disposition des Sénégalais de la diaspora. Il s’agit d’une dizaine de coopératives pour la phase test. L’annonce a été faite par le secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur Moïse Diar Diégane Sarr.

Les Sénégalais de l’extérieur auront leur quota dans le Programme des cent mille logements institué par le gouvernement et qui vise, à Terme, à donner un toit à chaque fils du pays.



«Le Président Macky Sall avait pensé dans ce programme aux Sénégalais de l’extérieur, en prenant 20% pour eux. Le ministre en charge du Logement, Abdoulaye Sow et la secrétaire d’Etat au Logement Victorine Ndèye et nous autres des Affaires étrangères, à savoir la ministre des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall et moi-même Secrétaire d’Etat, avons concrétisé cette vision du président de la République», a-t-il déclaré , à Diohine.



Selon Moïse Diar Diégane Sarr, la phase test de cet ambitieux programme sera bénéfique à au moins deux cents Sénégalais de la diaspora. Les logements sont de type 3 avec un dispositif sécurisé et qui peuvent être acquis à douze millions Fcfa. L’autre phase sera profitable à mille trois cents personnes. Les terrains se trouvent à Bambilor et sont déjà viabilisés.



«Certains compatriotes pourront même bénéficier de logements, non pas à Dakar, mais dans leur ville d’origine. C’est cela l’équité territoriale, mais c’est cela aussi la vision du chef de l’Etat. Et nous travaillons à transformer cette vision en actes», a précisé le coordonnateur communal du comité électoral de Diarrère.



Moïse Diar Diégane Sarr a procédé à la remise de clés d’une ambulance médicalisée de dernière génération qu’il a gracieusement offerte aux populations du Niawoul. Le joyau coûterait au bas mot quarante millions Fcfa. Une aubaine pour les autorités médicales de la zone qui étaient souvent confrontées à un problème de transfert des malades, faute de logistique adéquate à cause de l’impraticabilité des routes.



Coordonnateur communal du comité électoral de Diarrère, il a invité les populations à voter massivement Bby pour le développement de leurs localités. Pour ces soixante-douze dernières heures, il s’agira, selon l’enfant de Bicole, de mettre le focus sur les nombreuses réalisations du chef de l’Etat à Diarrère et audelà, dans tout le Sine natal du boss de la coalition présidentielle

L’As



