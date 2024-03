Loi d’amnistie à l’Assemblée nationale: Aissata Tall Sall annonce une procédure d’indemnisation des impactés de manifestations

Une procédure d’indemnisation sera mise en place en faveur des personnes qui sont impactées par les manifestations violentes survenues au Sénégal entre mars 2021 et février 2024. L’annonce a été faite, ce mercredi par la Garde des Sceaux, ministre de la Justice.



Aïssata Tall Sall a informé qu’après l’adoption du projet de loi portant amnistie générale des faits politiques, renvoyant à cette date, et conformément aux recommandations du chef de l’Etat, une procédure d’indemnisation sera mise en place à travers une commission qui se chargera d’étudier tous les cas et les dossiers y afférents.



Selon Aïssata Tall Sall qui cite le rapport, «le pardon est au-dessus de la réparation, et il faut avoir un sens d’élévation absolu pour y arriver», a-t-elle conclu.