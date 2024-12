Loi de Finances 2025 : Un budget de 6 395,1 milliards de FCFA, avec une réduction par rapport à 2024

Le 11 décembre, la Loi de Finances Initiale (LFI) pour 2025 a été soumise au président de l'Assemblée nationale. Le projet de LFI 2025 se présente avec un budget général de 4 794,6 milliards de FCFA en recettes et 6 395,1 milliards de FCFA en dépenses.



Une nette différence a été notée entre le montant du budget de 2024 et 2025. Le budget du Sénégal pour l’année 2025 est estimé à 6395,1 milliards de F CFA contre 7003,6 milliards de F CFA en 2024 (Ce montant de 2024 comprenait les emprunts). Cet écart est dû à une résorption de certaines dépenses qui devait être inscrite dans le budget. Comme l’avait annoncé le Premier ministre en Conseil des ministres le 11 décembre, il faut «la rationalisation des dépenses d’investissement et courantes ainsi que sur des efforts de relèvement des recettes, au regard de la situation de référence des finances publiques ressortie des audits ». A ce titre, il a instruit à ses ministres «de n’inscrire dans le budget que les projets et programmes matures ayant un fort impact économique et social».



D'après Walfnet, les charges financières de la dette publique (intérêts et commissions) sont prévues à 932,1 milliards de FCFA, contre 578,3 milliards dans la Loi de finances initiale (LFI) 2024 et 824 milliards dans le projet de loi de finances rectificative 2024.



Les dépenses de personnel sont estimées à 1485,5 milliards de FCFA, contre 1442,5 milliards dans la LFI 2024, avec une hausse de 43,1 milliards, soit une progression de 3 %.



Les budgets des institutions de la République ont aussi drastiquement régressé. La présidence obtient 49 milliards en 2025 contre 80 milliards de F CFA en 2024. La Primature a un budget de 11 milliards de F CFA contre 25 milliards de F CFA en 2024 et l’Assemblée nationale avec une légère baisse passe de 19 milliards de F CFA en 2025 à 20 milliards en 2024.