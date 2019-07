Loi de Finances rectificative: le budget 2019 diminué de 83,14 milliards Les députés sénégalais réunis dimanche en séance plénière, ont adopté à la majorité un projet de loi portant Loi de Finances rectificative 2019.

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2019 à 12:50 | | 1 commentaire(s)|

Au total, près de 86 députés ont pris la parole lors de cette séance plénière au cours de laquelle le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo a défendu le projet de loi numéro 10/2019 portant Loi de Finances rectificative pour l’année 2019, selon igfm.



Cette Loi de Finances rectificative fait état d’une baisse des ressources qui passent de 4071, 77 milliards de francs CFA à 3988,63 milliards, soit une baisse de 83,14 milliards, en valeur absolue et 2 %, en valeur relative.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos