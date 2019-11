Loi de finances 2020 : plus de 2 milliards pour les mines et la géologie Des crédits d’un montant de 2.255.724.000 FCFA seront alloués au ministère des Mines et de la Géologie dans le cadre de la loi de finances initiale 2020, a appris lors de l’examen du budget de ce département ministériel, ce samedi à l’Assemblée nationale.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Novembre 2019 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

Les autorisations d’engagement pour ce département dirigé par Sophie Gladima s’élèvent à 467.000.000, selon le rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale, consulté par l’APS.

C’est vers 10h30 que le vice-président de l’Assemblée nationale, Alé Lo, a donné le coup d’envoi de la plénière consacrée à l’examen du projet de budget du ministère des Mines et de la Géologie.

Le projet soumis au vote des députés ce samedi en séance plénière comprend trois axes : mines, géologie, et pilotage, coordination et gestion administrative.

APS



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos