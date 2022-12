Loi de finances 2023 et la DPG : Le RUR félicite le Chef de l’Etat pour les efforts consentis et recadre l’opposition Campant le contexte, le Réseau des Universitaires Républicains (RUR) souligne que le Sénégal vient de vivre d’intenses moments de vie démocratique et républicaine, marqués par l’adoption de la Loi de finances 2023, la Déclaration de politique générale du Premier ministre et la motion de censure déposée par une partie de l’opposition parlementaire et rejetée par la majorité.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Décembre 2022 à 00:01 | | 0 commentaire(s)|

Le RUR félicite le président de la République pour les efforts budgétaires considérables notés depuis 2012, mais aussi la consolidation des performances économiques, diplomatiques et sportives. En ce qui concerne le budget, les recettes ont connu une hausse constante. Il est passé de 2 345 milliards en 2012 à 6 411 milliards en 2023. Le nombre de salariés a beaucoup augmenté et les salaires aussi ont évolué de façon substantielle.



A travers le communiqué parvenu à notre rédaction, le RUR se réjouit du soutien apporté aux ménages et salue la politique d’inclusion sociale du Président Macky Sall. « Le pouvoir d’achat a été soutenu pour réduire considérablement les inégalités, pour plus de 620 milliards FCfa en 2022. Le Gouvernement s’engage à maintenir les subventions à ces montants. Ces mesures de soutien direct aux ménages les plus vulnérables seront, au nom des principes d’équité, de solidarité et de cohésion sociale, poursuivies. Les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle et l’appui aux groupes vulnérables, constituent, entre autres, le socle de la politique sociale du Président Macky Sall », relève-t-il.



Le RUR rappelle aussi que le président de la République a donné instruction au Gouvernement, de procéder au recensement des daaras et de leur affecter une subvention conséquente, pour lutter contre le phénomène de la mendicité et des enfants de la rue.



Il félicite chaleureusement le Premier ministre pour sa Déclaration de politique générale. En sacrifiant à ce rituel républicain, le chef du Gouvernement vient montrer toute la vitalité de notre système démocratique et la bonne marche des institutions républicaines, dans un esprit parfait de séparation des pouvoir.



Le RUR encourage le Premier ministre à consolider les acquis économiques politiques et sociaux notés, en 2022, malgré un contexte international marqué par la pandémie de lacovi- 19 et la crise entre l’Ukraine et la Russie. Le RUR adhère à la vision du président de la République de faire du gouvernement, un gouvernement de combat. Combat contre la vie chère, combat pour la consolidation, combat pour l’émergence, combat pour la bonne gouvernance.



Et toujours dans ce contexte, le RUR dit constater avec regret, la désacralisation de l’institution parlementaire par une partie de l’opposition. En plus des coups et blessures volontaires à l’encontre d’une députée, une partie de l’opposition parlementaire s’est illustrée par le dépôt d’une motion de censure contre le gouvernement.



« Le RUR remarque le caractère inopportun et impertinent de cette motion de censure, qui intervient quelques jours après l’adoption du budget qui est, en soi, une confiance accordée au Gouvernement.



Le RUR estime qu’il s’agit, là, d’une diversion de l’opinion publique et salue la lucidité et la maturité de la majorité parlementaire, qui a rejeté massivement cette tentative de diversion. La majorité réitère sa confiance au Premier ministre et à l’ensemble du gouvernement », conclut le communiqué.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook