Lonase : 56 agents remerciés

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Décembre 2018 à 17:19 | | 0 commentaire(s)|

Une vague de départs secoue la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), qui vient de se séparer de 56 agents envoyés à la retraite anticipée. Selon L'Observateur, qui donne l'information, il s'agit de la conséquence d'une politique de redressement de la boîte. Ce, suite à la digitalisation des activités de la Loterie.



La Direction générale, qui refuse de parler de départs forcés, a dégagé une enveloppe de 2 milliards de francs Cfa pour l'indemnisation de ces agents.



"La modernisation de l'exploitation des jeux et l'ouverture au digital ont entraîné une mutation de certains métiers clés de la Loterie, explique le directeur général de la Lonase, Amadou Samba Kane.



Ainsi la gestion prévisionnelle des emplois et compétences devait permettre à la direction générale de réajuster les emplois et les ressources humaines. C'est dans ce contexte que la Lonase a connu ces dernières années, plusieurs structurations de son organigramme, avec pour seul objectif d'être efficace et efficient, conformément à son Psd (Plan stratégique de développement)."



Kane de poursuivre : "Des entretiens ont organisés, les dossiers étudiés et le Gpec adopté. Les conclusions ont mis en exergue le fait qu'il fallait mettre en place un plan social pour permettre aux agents qui le désirent de faire un départ volontaire et à la Lonase de maîtriser sa masse salariale et équilibrer ses ressources humaines."

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos