Lonase : Rencontre entre la Direction Générale, le partenaire Premier Bet Sénégal et le Syndicat des Travailleurs

Jeudi 1 Août 2024

Le Directeur général de la Lonase, Dr Toussaint Manga a reçu en audience ce lundi 29 Juillet 2024 notre partenaire Premier Bet et le syndicat des travailleurs de ladite société. Cette rencontre tripartite visait à aborder les préoccupations des travailleurs et à explorer des solutions viables pour le maintien des commerciaux, qui constituent la plus grande partie de l’effectif.



À l'issue des échanges, le Directeur général a remercié les deux parties pour leur implication et a réaffirmé sa volonté de poursuivre les discussions avec les autorités compétentes.



Il a également rassuré les représentants syndicaux que de nouvelles formules de collaborations sont en train d’être étudiées en commun accord avec le partenaire, pour assurer la préservation des emplois.



