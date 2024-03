Longévité à la tête de l’équipe du Sénégal: Après 9 ans, de nouveaux défis pour Aliou Cissé

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, entame sa dixième année à la tête de l’équipe nationale. La récente prolongation de son contrat jusqu’à la Can 2025, au Maroc, renforce son statut de technicien le plus capé au niveau continental. Aujourd’hui, son principal défi est d’insuffler une nouvelle dynamique à l’équipe pour la maintenir au haut niveau. […]

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, entame sa dixième année à la tête de l’équipe nationale. La récente prolongation de son contrat jusqu’à la Can 2025, au Maroc, renforce son statut de technicien le plus capé au niveau continental. Aujourd’hui, son principal défi est d’insuffler une nouvelle dynamique à l’équipe pour la maintenir au haut niveau.

5 mars 2015 – 5 mars 2024. Aliou Cissé a déjà bouclé 9 années à la tête de l’équipe nationale du Sénégal. Une éternité si l’on prend en compte le rythme auquel le Sénégal a croqué les entraîneurs (13 en autant de Can). Cissé est devenu, par la force des choses, le recordman de longévité sur le banc des « Lions » ; un exploit rarement égalé dans le football moderne au niveau continental. C’est donc une nouvelle page qui s’ouvre pour le technicien sénégalais… La dernière Can, remportée par la Côte d’Ivoire, a pourtant été fatale à beaucoup d’entraîneurs. Plusieurs techniciens ont fait les frais des contre-performances de leurs équipes : Jean Louis Gasset, Tom Saintfiet, Hugo Broos, Djamel Belmadi, Chris Hughton, Jalel Kadri, Rigobert Song, José Peseiro… Aliou Cissé a échappé à la guillotine, malgré son échec à mener les « Lions » à un deuxième sacre après celui obtenu au Cameroun en 2022. Lors de la 34e édition de la Can, le parcours exceptionnel de Cissé a été entaché par la « malédiction des champions ». Avec l’élimination prématurée de son équipe en huitième de finale par le pays hôte, sa longévité à la tête de la sélection a été fortement décriée. Et ses détracteurs ont estimé qu’il a montré ses limites et réclamé sa tête.

Depuis son arrivée à la tête de la sélection en mars 2015, au sortir d’une Can désastreuse sous la houlette d’Alain Giresse, Aliou Cissé en a vu de toutes les couleurs, en a entendu des vertes et des pas mûres. Il s’est souvent fait réprimander pour ses choix tactiques, son jeu défensif, mais aussi pour n’avoir pas su tirer le meilleur des talents présents dans l’effectif. Sans céder aux critiques ni au découragement, l’ancien capitaine des « Lions » a montré qu’un sacre se construit sur la durée. Même si cela devait prendre une éternité. Et le dimanche 6 février 2022, il est définitivement entré dans la légende du football sénégalais après avoir perdu une finale de Can (2002) comme capitaine des « Lions » et une autre, celle de 2019, comme sélectionneur.

Au sortir de la Can désastreuse en Côte d’Ivoire, Aliou Cissé a été maintenu au poste. Récemment, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) lui a donné les coudées franches jusqu’à la Can 2025, au Maroc. Il aura comme principal défi de mener une nouvelle fois l’équipe au sommet, avec évidemment une nouvelle génération de joueurs qui commencent à prendre leurs marques et qui ne demandent qu’à être bien utilisés.

Des états de service éloquents

La longévité de Cissé se traduit autant par le nombre d’années que par le nombre de matches. En neuf ans, de 2015 à 2024, il a dirigé l’équipe pendant 94 rencontres officielles. Ses états de services sont éloquents : 61 victoires, 21 nuls et 12 défaites en 94 matches, deux finales de Can disputées dont une remportée en février 2022, deux phases finales de Coupe du monde (2018 et 2022). Pendant 49 mois consécutifs, soit en 31 exercices, de novembre 2018 à décembre 2022, son équipe a caracolé à la tête du classement Fifa et a régné sans partage sur le continent africain.

Aliou Cissé a entamé, hier, sa dixième année à la tête de la sélection nationale et sera très attendu pour maintenir l’équipe au plus haut niveau. C’est un nouveau chapitre qui commence pour lui. Et il devra marquer son territoire, ce 22 mars, en amical contre le Gabon, en France. Son équipe enchaînera, quatre jours plus tard, contre le Bénin, toujours en France. Deux tests grandeur nature avant d’affronter, au mois de juin prochain, la Rd Congo et la Mauritanie en éliminatoires du mondial Usa-Mexique-Canada. Et d’ici la grand-messe du football continental au Maroc, un rajeunissement de l’effectif s’impose, puisque beaucoup d’habitués ont disputé en Côte d’Ivoire leur dernière Can. Cissé a déjà ouvert les portes de la Tanière à Ilimane Ndiaye, Nicolas Jackson, Pape Matar Sarr, Dion Lopy, Abdallah Ndour, Mory Diaw, Noah Fadiga, Ismaël Jakobs, Formose Mendy, Pathé Ciss, Pape Ousmane Sakho. Cette dynamique devra se poursuivre, surtout avec tous ces joueurs qui se sont révélés chez les petites catégories et qui rêvent de progresser dans la hiérarchie. La génération des Amara Diouf, Samba Diallo, Lamine Camara, Mamadou Lamine Camara, Pape Demba Diop, Pape Amadou Diallo, Seydou Sano… a démontré que l’avenir pouvait bien lui appartenir. Mais pour que ces jeunes puissent assurer la continuité de l’excellence au niveau supérieur, un link entre toutes les sélections nationales (U15 et U17, U17 et U20 et U23) est une nécessité, selon Serigne Saliou Dia, le nouveau sélectionneur des U20. Les différentes sélections doivent, à son avis, travailler régulièrement ensemble pour avoir des jeunes qui savent ce que représente vraiment le maillot national.

Après le fiasco de Yakro, Aliou Cissé est peut-être conscient qu’il joue sa der et, qu’en cas de nouvel échec, il pourrait bien se voir indiquer la porte de sortie. Les défis qui l’attendent sont nombreux. Il sera impératif pour lui de s’appuyer sur des jeunes prometteurs pour apporter cette fraîcheur, ce culot et cette envie dont semble aujourd’hui manquer le Sénégal.

Samba Oumar FALL

Source : https://lesoleil.sn/longevite-a-la-tete-de-lequipe...