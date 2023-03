«Longue absence» : Des fans de Davido manifestent dans les rues de Lagos pour le retour de l’artiste

Depuis le décès de son fils de 3 ans, Ifeanyi Adeleke, il y a cinq mois, l’artiste nigérian s’est fait rare de la scène musicale. De la toile également. Même s’il fait encore son deuil, certains fans ne supportent pas cette «longue pause» et aimeraient voir l’artiste au moins sur le Meta.



Quelque temps après la mort, par noyade, de son fils, la star nigériane avait promis à ses fans d’être plus actif sur les réseaux sociaux et pourrait même sortir quelques singles pour promouvoir son prochain album. Que nenni !



Force est de constater que l’artiste n’a plus fait signe de vie sur le Meta. Inquiets, certains fans sont descendus dans les rues de Lagos pour exiger son retour sur la toile.

iGFM