Longues détentions préventives : un détenu sous mandat de dépôt depuis 8 ans Pas moins de 3225 dossiers, pour 914 détenus, ne sont pas traités au tribunal de Grande instance de Dakar, a révélé l’Union des magistrats sénégalais (Ums), hier lors d’une journée de réflexion tenue à Dakar sur le thème « Détentions provisoires et peines alternatives à l’incarcération », selon "L’Observateur".

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mai 2019 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|

L’insuffisance de magistrats en est la raison principale, selon les magistrats. Le journal souligne que 414 dossiers sont en souffrance au cabinet du Doyen des juges au premier trimestre 2019, impliquant 92 détenus.



374 dossiers sont en cours de traitement au troisième cabinet d’instruction, pour 107 détenus. De même qu’au le sixième Cabinet où 37 5 dossiers attendent d’être traités, pour 111 prisonniers. Idem aux 4e, 5e,7e et 10e cabinets, où un nombre important de dossiers attendent d’être traités. Le journal renseigne que le détenu le plus ancien est sous mandat de dépôt depuis le 12 décembre 2011, soit 8 années de détention préventive.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos