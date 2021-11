Louga: 2 jeunes mortellement fauchés par un véhicule particulier

Lundi 15 Novembre 2021

Un accident d'une rare violence s'est produit au croissement Sakal, dans le département de Louga. Un véhicule particulier a dérapé avant de terminer sa course sur des jeunes qui prenaient tranquillement le petit déjeuner.



Selon Igfm, le bilan provisoire fait état de deux morts et de plusieurs blessés. Les blessés ont été admis à l'hôpital de Louga. Le chauffeur a été mis aux arrêts par les gendarmes du poste de Sakal. Nous y reviendrons.





