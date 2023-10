Louga : 3 hommes arrêtés pour avoir tenté de voler un bébé de 45 jours

Trois hommes ont été arrêtés dans le village de Gaw Gua sis à Keur Momar Sarr dans le département de Louga, alors qu’il tentait de voler un bébé de 45 jours dans une chambre. Les trois mis en cause, tous domiciliés à Dakar, auraient profité du calme plat qui régnait dans la maison des Souané pour voler le bébé. Les membres de la famille étaient partis à un baptême laissant seul le bébé, couché sur le lit



Mais fort heureusement, le nommé B.D, qui était allongé dans la cour de la maison, sous un moustiquaire, a braqué ses yeux vers la chambre éclairée par une lampe torche Il remarque une forme humaine faisant des mouvements autour du lit. Méfiant, B. D. décide de se rendre dans la chambre pour avoir une idée plus précise sur la présence humaine surtout à cette heure indue de la nuit.



D’après le récit de L’OBS, après s’être approché sur la pointe des pieds, il a surpris un des mis en cause en train de prendre l’enfant dans ses bras. Ce dernier était passé par la fenêtre, au moment où ses acolytes faisaient le guet.



Ameuté par les cris de B.D., les voisins ont pourchassé les trois mis en cause. L’un d’eux nommé B. War, ivre comme un polonais, a été rapidement rattrapé. Perdu par sa méconnaissance du village, un autre, B. Diop, récemment élargi de prison, a emprunté une impasse. Où il a été interpellé et conduit au domicile du chef de village en compagnie de son complice B. War.



Les mis en cause ont été libérés par les populations locales avant l’arrivée des pandores. Les gendarmes, déterminés à mener l’enquête, ont retrouvé le troisième A. Watt qui s’était réfugié à Richard-Toll. Ils ont tous été envoyés en prison hier vendredi.