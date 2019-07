Louga: 7 individus armés de fusils et de machettes cambriolent une boutique Deux mois après le cambriolage des villages de Keur Modou Khary Mboup, Tanim Lô et Thiamène, dans le département de Louga, où plusieurs millions de francs Cfa ont été emportés, et dont les auteurs courent toujours, le quartier Keur Serigne Louga a été la cible des malfaiteurs.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juillet 2019 à 17:14 | | 0 commentaire(s)|

A bord d’un véhicule 4X4 de couleur grise, 7 personnes lourdement armées et encagoulées, ont attaqué une boutique, au marché Guinaw Rail de Louga, le jeudi 12 juillet 2019, vers 21 h 30.



Ils ont ouvert le feu pour tenir tout le monde en respect, avant d’emporter une importante somme d’argent.













Lougawebmedias.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos