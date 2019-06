Louga: De faux médicaments d’une valeur de 2 millions de francs Cfa saisis Le service régional du Commerce de Louga a procédé à la saisie d’une importante quantité de faux médicaments.

Il s’agit de comprimés à base de paracétamol, d’aspirine, des produits de dépigmentation et des produits aphrodisiaques d’une valeur de 2 millions Fcfa, qui ont été découverts ce mercredi, dans l’arrière-boutique d’un grand commerçant établi au marché central de Louga, selon seneweb.



Le chef du service régional du Commerce de Louga, Mouhamed Adama Mbaye se félicite de cette importante saisie et invite les populations à collaborer avec ses services pour mettre certains commerçants véreux, hors d’état de nuire.

