Louga : Des trafiquants d’êtres humains arrêtés

Samedi 14 Septembre 2019

La Police a freiné les ardeurs d’un vaste réseau de trafic de migrants à Louga. Il s’agit de six personnes, dont des convoyeurs et de grands commerçants résidant à Dakar, qui ont été arrêtés.



D’après L’Enquête, ces personnes impliquées dans ce trafic ont été déférées au parquet et placées sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, séquestration, extorsion de fonds, trafic de migrants et blanchiment de capitaux.



Et il a été révélé que le présumé cerveau, ayant réussi à s’échapper, est localisé au Maroc. Mais le réseau a fait voyager en trois mois, 110 personnes vers l’Espagne, moyennant 1,5 million FCfa par candidat, soit 165 millions de Fcfa. L’affaire est en instruction…

