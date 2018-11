Louga: Deux enseignants jugés pour viol suivi de grossesse de 2 élèves mineures

Le tribunal de Grande instance de Louga a jugé mercredi dernier deux affaires relatives à des faits de mœurs. Il s'agit deux enseignants poursuivis pour viol suivi de grossesse sur deux élèves mineures.



La première affaire concerne Cheikh Diaw, enseignant en langue arabe, en service au village de Santh (région de Louga). Il est accusé d’avoir violé engrossé son élève de 15 ans. Au cours de l’interrogatoire d’audience, raconte « L’Observateur », le prévenu n’a pas nié d’être l’auteur de la grossesse. Par contre, il s’est défendu, arguant l’argument du consentement.



« J’entretenais une relation amoureuse avec cette fille et à plusieurs reprises, nous avons entretenu des rapports sexuels. D’ailleurs, nous avions un projet de mariage », a-t-il allégué, pour sa défense. Il a également brandi au tribunal un enregistrement sonore et des images obscènes pour mettre en cause la moralité de la fille.

Il sera démenti par cette dernière qui a livré une réplique à charge.



« A la descente, il (l’enseignant) avait l’habitude de me retenir en classe, pour ensuite me violer », a raconté la fille. Dans son délibéré, le tribunal a disqualifié les faits initialement visés (viol suivi de grossesse) en détournement de mineur et condamné Cheikh Diaw à 3 mois ferme.



Plus chanceux, son collègue Pape Moussa Guèye, en service à Kanène Diobe (arrondissement de Sagatta), a lui aussi comparu pour viol suivi de grossesse sur une collégienne de 16 ans. Lors des débats d’audience, il s’est défendu, arguant l’argument du consentement. « La fille me rendait visite en l’absence de ma femme. Nous avons eu à entretenir des rapports sexuels à plusieurs reprises. Mais je précise ne l’avoir jamais violée. C’est sous le coup de la pression de ses parents qu’elle s’est rétractée et à chercher à m’enfoncer », s’est-t-il défendu, sans convaincre le parquet qui a requis contre lui 2 ans ferme. Grace au arguments de défense développés par son avocat, il a été relaxé purement et simplement par le tribunal

