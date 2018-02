Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Louga : Il assène un coup de brique au vieux commerçant et tente de le dépouiller Rédigé par La rédaction de leral.net le 13 Février 2018 à 21:05 | Lu 75 fois

M. L. Gaye, âgé seulement de 25ans dort depuis jeudi dernier à la Maison d’arrêt et de correction(Mac) de Louga. Les faits qui lui valent présentement cette détention préventive, ont trait à une affaire d’agression.

En effet, d’après des sources très proches de ce dossier, ébruité par les éléments de la Brigade mixte de Louga, les déboires judiciaires du mis en cause, ont débuté le mercredi dernier. Ce jour-là, peu avant 09heures, le sieur Gaye, qui s’était rendu au marché hebdomadaire de Mpal dans la région de Saint-Louis, avait perdu tout contrôle quand, il a vu un vieil homme en train de manipuler des liasses de billet de banque. Alors, après une courte réflexion, il a décidé de déposséder le vieux commerçant.



C’est ainsi qu’il a commencé à surveiller les moindres déplacements de ce dernier, lequel a finalement pris une voiture en direction de la ville de Sakal. Plus que jamais déterminé à dépouiller sa cible, qui avait gardé dans un sac cette forte somme d’argent, le jeune homme, est lui aussi monté dans le véhicule. Et du coup le chauffeur démarre en trombe. Quelques minutes plus tard, le véhicule de transport est arrivé à destination à 10heures et le vieux est naturellement descendu et a pris le chemin menant vers la ville de Sakal. Il devra parcourir un trajet de 700 mètres à pied avant de rallier ladite ville. Pour cela, il est obligé de passer par la brousse.



L’ayant certainement compris, le jeune M.L. Gaye, descendu du véhicule lui aussi, allait vers la même direction que le vieux, qui était loin d’imaginer qu’il était en train d’être suivi par celui-ci. Pour dérouler à merveille son plan satanique, le jeune homme, a attendu le moment opportun pour passer à l’action. Dès qu’ils sont arrivés à un endroit calme, loin de tous regards, M.L. Gaye, s’est brusquement emparé d’une brique et en a assené un violent coup au vieil homme et l’a atteint à l’épaule. A cause de la violence de coup, la victime est tombée à terre. Dans un instinct de survie, il a crié fort pour appeler les secours.



Heureusement pour lui son appel de détresse a été entendu par les gendarmes du poste de Sakal. Les hommes en bleu ont automatiquement rappliqué sur les lieux, au moment où l’agresseur était en train de fouiner dans le sac du vieux commerçant, toujours à terre. Très coriace, le mis en cause, n’a pas pris la fuite à la vue des gendarmes. Bien au contraire, il s’est rué vers eux et a commencé à leur envoyer des coups de poing.



Au bout d’une bonne dizaine de minutes de bagarre, les gendarmes qui voulaient éviter de le blesser, l’ont finalement maitrisé avant de le jeter dans le panier à salade. Son dossier s’est corsé, car sa victime détentrice d’un certificat médical attestant une Incapacité temporaire de travail(Itt) de 35 jours, a porté plainte au niveau de la Brigade mixte de Louga. Entendu sur Procès verbal, le nommé M.L. Gaye, au parquet de Louga. Il sera jugé ce mercredi.

