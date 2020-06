Louga : La COJER départementale réclame la tête de Bassirou Diomay Faye

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Juin 2020 à 18:19

《 Bassirou Diomay Faye administrateur civil tente de s'appuyer sur sa prétendue position de pouvoir pour déstabiliser les serviteurs de l'Etat》. C'est la conviction forte du chargé de propagande de la COJER départementale de Louga. En effet, Bamba Dieng apportait ainsi une réplique cinglante aux jeunes du Parti PASTEF d'Ousmane Sonko qui s'étaient attaqué récemment virilement au coordinateur de Convergence des jeunes républicains.



Dans sa lancée, le chargé de mission au Ministère de l'industrie et des Petites moyennes industries par ailleurs Président des Jeunes Cultivateurs Républicains du Sénégal n'a pas raté le pourfendeur son mentor. Il a déclaré : 《 Moussa Sow en tant coordonnateur de la COJER nationale ne donne aucun crédit aux propos de Bassirou Diomay Faye qui ne fait que tenir des propos déstabilisateurs.



Des cadres comme ce jeune homme-là ne font que décrédibiliser l’administration en la rendant vulnérable, en influençant surtout ceux qui sont dans l’administration domaniale. Bassirou Faye a les mêmes pouvoirs que les administrateurs civils et que tout cadre qui sort de ses réserves doit être radié purement et simplement dans l’administration》.



Ce débat agite actuellement le landerneau politique dans la capitale du Ndiambour. Tout ce remue-ménage est motivé par les discours tenus par M. Bassirou Diomaye FAYE à l'endroit du Président Macky Sall. Le militant du PASTEF avait remis en cause le système de distribution des denrées alimentaires destinées aux populations vulnérables.

