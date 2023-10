Louga : La police démantèle un réseau de prostitution Rewmi-Suite à des informations concernant un possible réseau de prostitution, une intervention robuste a été menée par le commissariat central de Louga chez un individu, A. G. D’après le journal L’Observateur, deux jeunes femmes, l’une de 22 ans et l’autre de 15 ans, ont été découvertes sur les lieux. Les deux, ainsi que A. G. et son complice, S. B. N., ont été arrêtés.

Les premiers détails de l’enquête révèlent que S. B. N. avait rencontré les jeunes femmes à Saint-Louis, où il se faisait passer pour un “Gaindé ou faux lion” lors de cérémonies traditionnelles appelées ”Simb”. Elles se sont ensuite rendues à Louga pour le voir, mais ont été refusées par l’oncle de S. B. N.



Au lieu de les renvoyer chez elles, il a décidé de les confier à son ami, A. G. La situation s’est ensuite aggravée. Selon les allégations rapportées par L’Observateur, A. G. a profité du sommeil de la jeune femme la plus âgée pour entrer dans sa chambre et commettre une agression sexuelle.



Malgré les démentis de l’accusé, la victime a maintenu sa version des faits lors de son interrogatoire, accusant A. G. de viol et de proxénétisme. Quant à S. B. N., il est accusé de détournement de mineur pour avoir hébergé la jeune fille de 15 ans sans l’accord de ses parents.



Les deux jeunes femmes, de leur côté, font face à des accusations en lien avec la non-inscription sur un registre sanitaire. Les quatre individus ont été présentés au parquet de Louga.



