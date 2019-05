Louga : Le Gouverneur ferme plusieurs bars clandestins et maisons closes Quelques jours après que le président de la République, Macky Sall, a déploré, mercredi dernier, en Conseil des ministres, "la multitude des fabriques et des lieux de vente de boissons alcoolisées, dans plusieurs localités du pays, en dehors du cadre législatif et réglementaire", le Gouverneur de Louga a pris le taureau par les cornes, pour mettre en pratique cette recommandation du Chef de l'Etat. C'est dans ce sens que le chef de l'Exécutif régional a instruit la Commission régionale de la Protection civile composée de la Gendarmerie, de la Police, des Sapeurs-pompiers et du Service d'hygiène à mener une opération de grande envergure, Ce, en ciblant les bars, les maisons de loisirs et les maisons closes, renseigne le journal "Source A".

D'après Alioune Badara Mbengue, "dans la nuit du 4 mai au 5 mai 2019, de manière synchronisée, nous avons dépêché la Comission régionale de Protection civile, à travers la Commune de Louga. Nous avons visité beaucoup d'établissements recevant des visites, soit des bars, des dancings, des épiceries, et nous avons obtenu un certain nombre de résultats. Ainsi, ces résultats concernent souvent des cas de fonctionnement d'un bar sans autorisation et qui ne respecte pas le cadre réglementaire et législatif".

Le chef de l'Exécutif régional de renchérir : "Nous avons aussi remarqué, au cours de cette tournée, l'ouverture de lieux servant de boisson alcoolisées et de boissons sucrées et des maisons closes, où des gens s'adonnent à des pratiques peu orthodoxes"

A l'en croire, à la fin de cette vaste opération, des débris de boissons et des bars ont été fermés, tout comme des instructions ont été données, pour mettre un terme à ces pratiques.

Concernant ceux qui ont ouvert sans autorisation, Alioune Badara Mbengue a expliqué qu'ils tombent sous le coup de la loi pénale. A cet effet, des instructions fermes ont été aussi données par le chef de l'exécutif départemental de convoquer les concernés de les entendre et de les déférer devant le procureur.

