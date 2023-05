Louga: Le Syndicat national des travailleurs de l’hydraulique annonce un préavis de grève Le Syndicat national des travailleurs de l’hydraulique a annoncé d’un préavis de grève pour exiger de « meilleures conditions de vie et de travail » des acteurs du secteur de l’hydraulique ».



Rédigé par leral.net le Mardi 23 Mai 2023 à 21:20 | | 0 commentaire(s)|

A l’expiration du préavis, les travailleurs du secteur de l’hydraulique menacent d’observer une grève de 72 heures tous les mois à partir du mois de juillet jusqu’à la fin de l’année 2023.



L’objectif est d’exiger l’application du protocole d’accord signé le 14 février 2022 entre la tutelle représentée par le ministère de l’Eau et l’Assainissement Au cours d’un point de presse tenu à Louga en présence des délégués venus des 13 autres régions du pays, le secrétaire général du SNTH a listé d’autres doléances liées notamment à la « dotation de moyens matériels et logistiques en vue de « garantir un service public de qualité et l’opérationnalité des services concentrés ».



D’après Yély Coulibaly, Secrétaire général des travailleurs de l’hydraulique, le recrutement du personnel d’appui, édicté par le président de la République et la revalorisation salariale et l’alignement des rémunérations de la taxe d’exhaure par l’adjonction de primes et d’indemnités, font partie des points de revendications qui figurent sur la plateforme des syndicalistes.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook