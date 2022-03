Louga : Le budget de la Chambre de Commerce jugé "insuffisant" La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Louga (nord) a adopté un budget arrêté, en récettes et en dépenses, à 119 328 013 FCfa contre 237 097 860 FCfa en 2021, soit une baisse de 117 768 847 Francs Cfa en valeur absolue et 49,67%, en valeur relative.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Mars 2022 à 08:28 | | 1 commentaire(s)|

Cette baisse est constatée au niveau du budget d'investissement qui passe à 182 700 000 Francs Cfa et qui résulte de la réévaluation des travaux de construction du siège de la CCIA répartis en deux phases (RDC et niveau 1). Pour l'exercice, il est prévu la construction du rez-de-chaussée dont le financement (50 000 000 FCfa) est disponible et ultérieurement, avec la mobilisation du financement complémentaire, la réalisation en un deuxième lot, du niveau de l'étage.



Dans la même rubrique, l'achat d'une voiture est prévu pour 12 000 000 francs Cfa. Par ailleurs, il est à signaler l'augmentation de la ristourne sur le droit fiscal et de douane à l'importation, de 10 131 153 FCfa. Ce qui porte le budget de fonctionnement à 57 328 013 FCfa contre 54 396 860, soit une augmentation de 2 931 153 FCfa en valeur absolue. Il n'y a pas de modifications majeures dans les prévisions de cette section, la plupart des dotations ont été reconduites comme indiqué dans l'examen des comptes par poste de l'état chiffré.



« Le budget de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d'Agriculture est jugé "insuffisant’’. Nous avons 57 328 013 Francs pour les dépenses de fonctionnement, dont font partie les salaires. Nous ne sommes pas en mesure de recruter la matière grise dont nous avons besoin, nous ne pouvons pas engager des collaborateurs avec des connaissances pointues. Les autres Chambres de Commerce ont de l'argent qui leur permet d'organiser des foires et de gagner beaucoup d'argent », a dit Seyni Sène, le président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d'Agriculture de Louga, laissant entendre que celle de Louga n'en a pas les moyens.















Rewmi



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook