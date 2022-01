Louga Locales 2022 : Mamadou Mamour Diallo, candidat malheureux félicite son bourreau

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Janvier 2022 à 16:56

Le président du mouvement Jammi Mamadou Mamour Diallo et candidat malheureux aux élections municipales de Louga a félicité son adversaire et bourreau, Moustapha Diop et encourage ses militants et militantes pour le travail effectués depuis la campagne électorale jusqu'au jour du scrutin. Il invite les membres de sa coalition de se mobiliser ensemble pour digérer cette défaite.