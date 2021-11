Louga Locales 2022: Mamour Diallo, "un week-end, deux quartiers", à l'écoute des populations JAMMI SENEGAL se veut être la coalition qui incarne le camp de la paix, de la vérité et du changement de cette ville de Louga, trop longtemps laissée à elle-même, par des personnes qui ont oublié leurs promesses.

Forts de la validation de leurs listes pour les prochaines élections locales de 2022, Mamadou Mamour Diallo et ses colistiers ont entrepris d’aller à la rencontre des citoyens de la ville de Louga. Pour optimiser les fruits de ces démarches de proximité, qui ont besoin d’être significatives et enrichissantes, en termes de considération, d’écoute, d’attention, d’empathie et de respect envers les populations, il a été décidé du concept novateur « un Week-end…Deux Quartiers », histoire de prendre le temps de l’écoute des besoins et des attentes des personnes auxquelles le candidat s’adresse. Cette formule a démontré tout l’intérêt que les lougatois accordaient aux propos et aux projets de cette coalition, dont ils attendent qu’elle change radicalement leurs vies à partir de février 2022.



Ce concept « Un Week-end… Deux Quartiers » a commencé samedi dernier par la visite à Montagne nord et sud, fief et base de Mamadou Mamour Diallo, qui a fait hommage à la famille de Pape Birahim Sall, famille influente dans cette zone, à celle de Keur Serigne Fallou toujours à Montagne ainsi qu’à la famille Ndiobène de Mor Talla Diop, premier maire de Louga.



Dans ces quartiers, Mamadou Mamour Diallo et ses colistiers, ont tenu à écouter les populations et ont rencontré les 5 ASC, s'engageant à les appuyer, comme ils ont su rencontrer et appuyer des groupements de femmes, sans oublier sur le plan culturel, d’aller écouter et prendre en considération les problèmes du cercle de la jeunesse et de la fédération des dahiras khadres.



Ces visites de proximité se sont poursuivies ce week-end chez les dignitaires religieux, imams, notables et ASC des quartiers Artillerie Nord et Sud, où Mamadou Mamour Diallo et ses équipes sont allées à l’écoute des familles de El hadji Ndiouga Samb et de son frère Médoune Samb, de la famille de Moustapha Thiam et de Zacaria Niang ainsi que des familles de Alioune Dieng, Tahirou Niang, El hadji Demba Dieye Ndiaye et des amis de Boubacar Soumaré, coordonnateur des jeunes.



Elles ont permis d’avoir le sens réel des besoins des populations, mais aussi ce fut l’occasion de vérifier et d’apprécier la grande adhésion des Lougatois aux solutions proposées par la Coalition Jammi Sénégal, qui laissent entrevoir aux populations, un mieux-vivre certain dès l’accession à la mairie de Louga de Mamadou Mamour Diallo et de ses colistiers.



