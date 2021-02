Louga: M. Sène diffuse les photos et vidéos de nu d'une fille et écope d'un mois de prison

M. Sène a été condamné à un mois de prison par le Tribunal de Grande instance de Louga. Il devra verser aussi une somme de 1million FCfa pour avoir diffusé des photos et vidéos de nu d'une jeune fille.



A noter que le père de cette dernière est décédé après avoir vu les images à caractère pornographique de sa fille.











Leral Louga



