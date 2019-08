Louga - Meurtre du pompiste Cheikh Guèye: Mballo Kâ prend une peine de prison à vie

Une affaire de vol en réunion, commis la nuit avec usage d’arme, ayant entraîné la mort d’un pompiste a été enrôlée hier, mercredi 31 juillet 2019, par la Chambre criminelle de Louga. Les trois (3) accusés, Mballo Kâ, Serigne Ndiaye et Mamadou Guèye, ont connu leur sort.



Mballo Kâ a été condamné à des travaux forcés à perpétuité et pour faute de preuve, Serigne Ndiaye et Mamadou Guèye ont été acquittés.



Les prévenus, poursuivis pour association de malfaiteurs et complicité de vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme, étaient en détention depuis le 30 mai 2013 pour divers motifs. Ils ont été accusés d’avoir attaqué une station-service à Darou Marame.



Lors de cette attaque, ils avaient tiré une balle sur le pompiste Cheikh Guèye. Ainsi, ils avaient emporté la recette, estimée à 300 000 FCfa.



Mais, devant la barre, ils ont essayé de nier les faits sans pour autant réussir à convaincre le tribunal.











