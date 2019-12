Louga : Nio Lank dénonce un mensonge d'Etat sur la situation de la Senelec Contrairement à Dakar où la marche du collectif Nio Lank a été interdite à Guédiawaye, hier, le collectif a tenu sa marche pacifique, hier, à Louga.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Décembre 2019 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|



Arborant des brassards rouges les manifestants ont marché de la gare à la mairie de Louga pour dénoncer la hausse prix de l’électricité et exiger la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. Le collectif a ainsi promis de marcher tous les vendredis, tant que l’Etat ne reculera pas sur cette hausse.

Selon le porte-parole des marcheurs qui s’est prononcé sur la RFM, il est incompréhensible que la Senelec puisse annoncer un excédent de production pour 2020 et que l’Etat puisse ainsi augmenter le prix de l’électricité. La location d’une barge pour produire de l’électricité est la preuve, que l’Etat ne dit pas la vérité sur la situation de la Senelec, a-t-il dit.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos