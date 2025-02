Louga : Ousmane Sonko annonce l’évolution de la journée nationale « Setal Sunu Réew » avec un volet économique

‘’Cette journée sert de cadre de rencontre entre nous qui représentons l’État et les populations. Mais une discussion avec le président de la République Bassirou Diomaye Faye a permis d’identifier l’opportunité d’un changement de paradigme », a-t-il déclaré.



Ousmane Sonko s’exprimait devant les journalistes lors du lancement officiel de la journée nationale ‘’Setal sunu Réew’’ à la gare routière Dakar de la ville de Louga, en présence de plusieurs autorités administratives, dont la gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguenar Mbodj, du maire de la ville, Moustapha Diop et du député Abdou Lahad Ndiaye.



Selon lui, ‘’cette nouvelle approche permettra aux jeunes impliqués d’accéder à des activités génératrices de revenus’’.

Il a souligné ‘’la nécessité de faire évoluer l’initiative’’, estimant que ‘’le simple nettoyage ponctuel ne suffisait plus’’.



‘’Depuis neuf mois, nous organisons ces activités de nettoiement, mais nous avons constaté que les gens sortent, participent, puis s’en vont’’, a-t-il fait remarquer.



Selon lui, une discussion avec le président de la République Bassirou Diomaye Faye a permis d’identifier l’opportunité d’un changement de paradigme.



‘’Certes, il est essentiel de rendre notre cadre de vie propre, car cela impacte la santé, l’économie et l’environnement. Mais il est temps d’ajouter un volet économique’’, a-t-il expliqué.

‘’Je ne sais pas encore si nous allons l’appeler Setal Sunu Réew ak Kom Kom, ou un autre nom, mais l’objectif est clair : structurer cette dynamique pour en faire un moteur de développement’’, a-t-il ajouté.



Le Premier ministre a rappelé que le gouvernement a déjà mis en place un Secrétariat d’État aux coopératives, qui se concentre principalement sur les secteurs agricoles, de l’élevage et de la pêche.



Cependant, il estime qu’il est désormais nécessaire d’intégrer une coopérative urbaine pour assurer la durabilité de la journée nationale »Setal Sunu Réew ».



‘’Nous allons organiser la jeunesse autour d’une coopérative urbaine afin de pérenniser cette initiative’’, a-t-il dit.

‘’Chaque jour, ces jeunes pourront travailler en coordination avec les services en charge de l’hygiène, qui leur fourniront le matériel nécessaire pour leur permettre d’exercer une activité rémunératrice’’, a-t-il fait valoir.