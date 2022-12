Louga / Plan Sénégal : Journée Portes Ouvertes dédiée à la célébration de la 3e Journée Mondiale de l’Enfant

A cette occasion, le Préfet du département de Louga est revenu sur les difficultés auxquelles sont confrontés les enfants qui n’ont pas encore été déclarés.



Il a également fait un plaidoyer, de connivence avec les maires, pour construire des toilettes dans les écoles qui en sont dépourvues. A cet effet, Arona Sow, responsable des jeunes et porte-parole du jour, a remis un mémorandum à Madame le préfet.



Pour promouvoir une synergie d’actions entre les autorités déconcentrées et décentralisées, les services techniques de la protection des enfants, les communautés ainsi que les organisations d’enfants, de jeunes et de filles, issus des différentes localités de la région, ont organisé cette journée afin de pouvoir mieux porter le plaidoyer, qui favorise une prise en compte des droits des enfants, des jeunes et des filles.