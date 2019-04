Louga : Samba Thiam poignarde dans le dos son ami qui le traitait d’homosexuel Le sieur Samba Thiam était devant la barre de la chambre criminelle du tribunal de de Louga. Boucher de son état, il était attrait à la barre pour tentative de meurtre sur son ami, M. Gaye. Samba Thiam ne digérait pas que son ami le traite d’homosexuel. Il le surprend et le poignarde dans le dos. C’était le 1er décembre dernier au quartier Serigne Louga. Acheminé au centre Sakhir Ndiéguène de Louga, M. Gaye s'en tirera avec une incapacité temporaire de travail de 21 jours. Samba Thiam a été déclaré coupable de tentative de meurtre et a écopé de 5 ans de prison, plus une amende de 35 000 francs à verser à la partie civile, rapporte "L’Observateur".



